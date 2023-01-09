وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن زيارة رئيس الوزراء لفرنسا تأتى فى إطار جولته الخارجية التي تشمل أيضا إيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ولقاء زعماء هذه الدول قبل قمة مجموعة السبع فى شهر مايو والمقرر انعقادها فى مدينة "هيروشيما"، حيث تستضيفها اليابان بصفتها رئيس المجموعة.

ومن المتوقع أن يدعو كيشيدا ماكرون للمساعدة في إنجاح قمة "هيروشيما"، كما أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان سبل معالجة التحديات العالمية مثل الحرب فى أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة ونزع السلاح النووى وتغير المناخ.

كما أنه من المتوقع أيضا أن يخبر كيشيدا ماكرون عن مبادرات اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية وأن يطلب من الرئيس الفرنسي زيادة العلاقات الأمنية بين قوات الدفاع الذاتي في البلاد والجيش الفرنسي من خلال وسائل مختلفة مثل التدريبات المشتركة.

ومن المتوقع أيضا أن يدعو كيشيدا إلى التعاون لتحقيق هدف أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

