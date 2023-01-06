وتعد هذه هي أول زيارة ثنائية لرئيس الوزراء كيشيدا إلى كندا منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021، وتأتي هذه الزيارة في إطار جولته الأسبوع المقبل التي ستشمل أيضا فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي ترودو بكيشيدا لمناقشة أولويات اليابان لرئاستها المقبلة لمجموعة السبع، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، كما تتناول المباحثات المنتظرة التعاون بشأن القيم المشتركة بين كندا واليابان، بما في ذلك الرؤية المشتركة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والابتكار لتنمية الاقتصادين وإفادة الناس في كلا البلدين، كما سيتم الكشف خلال المناقشات عن السبل التي يمكن لكندا واليابان من خلالها تنفيذ أولويات مشتركة عبر مجموعة من القضايا، من التجارة الحرة، إلى أمن الطاقة، وإلى حفظ السلام وبناء السلام.

وتتناول المباحاثات قضية الهجوم الروسي على أوكرانيا، ومواصلة العمل معا لدعم حكومة وشعب أوكرانيا.