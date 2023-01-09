رئيس مدينة بورفؤاد: التعامل الفورى مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار

بورسعيد محمد فرج

تابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد اليوم الإثنين، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة فى الشوارع والميادين تزامناً مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على الأنحاء، لافتاً رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والتغييرات المناخية الطارئة.

مؤكداً عامر خلال تصريحات صحفية أن غرفة العمليات بديوان مجلس المدينة فى حالة انعقاد دائم على مدار ال٢٤ ساعة لمتابعة ومواجهة أية آثار سلبية قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

وتابع: عامر متابعته بالوعات الأمطار بإستمرار في جميع أنحاء المدينة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات .

ومن جانبه وجه مسئولي الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية للاطمئنان على مدى عزلها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد علي ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الامطار والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة ، للتنسيق فيما بينهم اثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطنى بورفؤاد.