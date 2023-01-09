رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع المخلفات الصلبة ونقل القمامة

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة رافقة مسئولى المصنع حيث ضمت أعمال التطوير المبنى الإدارى ومبنى العمال وزيادة القدرة التشغيلية للمصنع من خلال تطوير الخطوط القديمة وإقامة خط كورى جديد، وكذلك أعمال الحماية المدنية بتركيب خزانات المياه وطفايات الحريق بجانب إقامة ورشة ميكانيكية متكاملة للمعدات ومظلتين أحدهما للمتولد اليومى للقمامة والأخرى لمعدات المصنع كما تم صب أرضية منطقة التخمير للسماد العضوى وإقامة غرفة للأمن و بوابتين أحدهما لدخول العاملين والأخرى لدخول المعدات وسور جديد تم دهانه وإنارته كما تابع رئيس المدينة أيضاً أعمال نقل القمامة من النقطة الوسيطة المجاورة للمصنع إلى محطة الترحيل.

وأشار "الجروانى" على الاستمرار في أعمال النظافة بنطاق المركز حيث شنت الوحدات المحلية أعمال نظافة صباحية تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة تمت خلالها أعمال نظافة شملت طريق المحلة / شبرابابل و أمام المدارس و المصالح الحكومية بشبرابابل و طريق المحلة دمرو و امام المقابر بمحلة حسن و على طريق عزبة قسم ثان الهياتم وطريق البحر وطريق المسقة وأمام المصالح الحكومية بصفط تراب و أمام المصالح الحكومية و مدخل أبو علي من ناحية التطوير و سور السكة الحديد بمحلة ابو علي وعلى طريق 71 أمام قرية البنوان ومنطقة الصهاريج بالبنوان وعلى طريق المحلة / قطور و مساكن تحيا مصر بالعامرية و على الطريق العمومي أمام المعتمدية و سندسيس بالمعتمدية ومداخل قرية كفر دمرو وشبرانبات وأمام المصالح الحكومية بدمرو و امام المصالح الحكومية والمدارس والجمعية الزراعية بنمرة البصل وطريق الشهيدي / طنبارة بالشهيدي وطريق المحلة / دمرو بميت الليت هاشم و على طريق المحلة / سامول بسامول وعلى طريق البحر وشارع البوسطة ومنطقة النجارين ببشبيش و على طريق الجابرية / المعتمدية بالجابرية كما تم حملة نظافة أمام المصالح الحكومية والمدارس وأمام الوحدة الصحية ببلقينا.

مضيفًا على التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة الكبرى تطهير وصيانة خط الصرف الصحي بقرية الحوامدية التابعة للوحدة المحلية بمحلة حسن باستدعاء نافورى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك تم إصلاح خط مياه شرب ناتج عن كسر مفاجئ بخط مياه لأحد المواطنين بقرية دمرو.