وأضاف فولودين، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن الشركات الأجنبية التي رفضت مغادرة روسيا رغم الضغط الغربي تدرك الآفاق الكبيرة في التنمية الاقتصادية لدى البلاد، مشيرا إلى أن الشركات المحلية تملأ المنافذ التي تم إخلاؤها، مؤكدا زيادة حجم الإنتاج في روسيا.

ولفت رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أن إنتاج الملابس في البلاد أظهر زيادة بنسبة 42%، وإنتاج الأدوية 15%.



