"الدوما": فى حال مصادرة الأصول الروسية يحق لنا اتخاذ إجراءات مماثلة

وقال فولودين- على صفحته على تطبيق "تلجرام"، اليوم الخميس، "إن الحكومة الألمانية قررت تحويل المشاكل التي خلقها أسلافها إلى بلادنا ويخططون لمصادرة الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا"، لافتا إلى أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار فسيكون لدى روسيا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة، فيما يتعلق بأصول ألمانيا ودول أخرى.

وأضاف أنه "سيتعين على ألمانيا أو فرنسا أن تدفع الثمن، لأن واشنطن تغسل يديها في مثل هذه الحالات، أما بلدان البلطيق وعدد من بلدان الاتحاد الأوروبي فلا يوجد شيء لديها يمكن أخذه ولا يمكنها إلا توفير الغطاء المعلوماتي".

وشدد على أن روسيا ستتخذ إجراءات مماثلة فيما يخص مسألة مصادرة الممتلكات والأصول الخاصة بها، مضيفا "سيضع ذلك بداية للعملية عندما ستبدأ كل الدول تجاهل القانون الدولي ومصادرة كل شيء تحتاج إليه وفق رغبتها.. وعلى القيادة الألمانية أن تتذكر من تاريخها الخاص ما الذي قد تؤدي إليه محاولات سرقة ممتلكات الغير".

في السياق.. أعلنت سلطات زابوروجييه الموالية لروسياـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم- مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة إثر قصف أوكراني على أحياء سكنية.

وأفادت السلطات بأن "قوات كييف قامت خلال الساعات الماضية بقصف العديد من الأحياء السكنية في مقاطعة زابوروجييه باستخدام أنظمة صواريخ (هيمارس) الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل".

من جانبها.. أعلنت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا مقتل أحد المدنيين وإصابة آخر بجروح جراء قصف قوات كييف العديد من المناطق، مشيرة إلى تضرر أحد المستشفيات وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 7 آلاف شخص جراء القصف الأوكراني المتواصل على المدينة.