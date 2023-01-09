رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليات التربية الرياضية والعلاج الطبيعى والتربية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات داخل كليات الجامعة، حيث تفقد سير الامتحانات بكليات التربية الرياضية، والعلاج الطبيعى، والتربية، داخل مركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة، بدء الامتحانات بكلية التربية الرياضية يرافقه الدكتور أسامة صلاح عميد الكلية والوكلاء، حيث يؤدى 2200 طالب وطالب بالفرقة الأولى الإمتحانات داخل اللجان، كما تفقد رئيس الجامعة أيضا امتحانات الفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعى داخل مركز الاختبارات الإلكترونية، يرافقه الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالفتاح عوض مدير مركز الإختبارات الإلكترونية ووكلاء الكلية.

واختتم رئيس الجامعة، جولته بتفقد امتحانات الفرقة الثانية تعليم أساسى بكلية التربية داخل مركز الإختبارات يرافقه الدكتور مجدى الشحات عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور جمال سوسه ومرافقوه على اللجان وانتظام سير الامتحانات ، كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات ، مؤكداً على انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة والمقرر أن تنتهي مع نهاية شهر يناير الجارى.