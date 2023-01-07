محافظ القليوبية يقدم التهانى للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وشيرين شوقي أمين عام جامعة بنها، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، وفضيلة الشيخ عادل عبد الفتاح محمد مدير عام الوعظ، وفضيلة الشيخ مصطفى عبد التواب مدير التعليم النوعي، وفضيلة الشيخ أحمد حسن رزق موجه عام العلوم الشرعية، وفضيلة الشيخ مصطفى عادل منصور وعظ بالمنطقة القليوبية.

وبدأت الجولة بتقديم التهنئة للمطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمطرانية بنها، تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية بنها، ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للمطران مرقس أسقف شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال كلماته التي تم ألقائها في الكنائس، أنه مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال.

وتابع المحافظ، أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، مشيرا إلى أن مصر لا تقبل القسمة فالشعب المصري كله واحد، لافتا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة في العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا.



أثناء التهاني بين المحافظة وجامعة بنها والأنبا مرقس



أثناء تقديم التهاني للأخوة الأقباط



تبادل التهاني مع الأخوة الأقباط



تقديم بورتريه من طلاب جامعة بنها



جانب من تقديم التهاني



خلال الجولة



محافظ القليوبية خلال تقديم التهاني



محافظ القليوبية والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة