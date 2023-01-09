رئيس جامعة المنوفية يشهد أعمال مبادرة "اكسب واتعلم" بالتعاون مع حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحي - محمود شاكر

شهد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعمال مبادرة "اكسب واتعلم" التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجمعية زويل للتنمية والإبداع، حيث تفقد كافة المنتجات التى قام بتنفيذها المتدربين مشيدا بجهود المدربين والقائمين على المبادرة.

أكد القاصد أن مبادرة "اكسب واتعلم" التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة "مركز تعليم الكبار" بالجامعة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة تهتم بتحسين حياة المواطن المصرى فى قرى ومحافظات مصر عن طريق تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية تتبنى أى مبادرة تهتم بالمجتمع وترتقى بكافة فئاته، وستبذل كافة جهودها لخدمة المرأة وتحسين أوضاع الأسرة المصرية اقتصاديا وعلميا وثقافيا وتعليمهم المهارات اليدوية التى تفتح لهم مجالات الإنتاج والعمل لتحقيق الربح والكسب الحلال مقدما عظيم التحية والتقدير والشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لما يقدمه من مبادرات تهتم بالمواطن المصرى البسيط.

وتابع القاصد مشيرا إلى استعداد الجامعة لتمويل المتدربين بخامات التدريب والمساهمة الفعالة فى التسويق داخل الحرم الجامعى لكليات الجامعة وتنظيم دورات للتسويق الالكترونى التى تتيح لهم بداية مشاريعهم الصغيرة كانطلاقة لهم للإنتاج، كما أكد على تعميم هذه الورش الإنتاجية على مستوى جميع كليات الجامعة والتعاون فى التسويق عن طريق مركز التسويق بالجامعة.

ومن جانبه أكد شرف أن سلسلة الورش الإنتاجية المقامة بمحافظة المنوفية تقوم بتدريب المتقدمين بالمجان وتسويق منتجاتهم ضمن البروتوكول المبرم بين الجامعة ومؤسسة زويل لنشر ثقافة الأسر المنتجة والاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، وقد عقدت أولى الورش بقاعة مركز تعليم الكبار بالكلية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والوسائط السمعية والبصرية، وها هى الآن بالإدارة العامة للجامعة مؤكدا أنها ستجوب جميع كليات الجامعة وستستمر بكليات التربية والتربية للطفولة المبكرة والاقتصاد المنزلى على اعتبارها كليات مهارية وإنتاجية والاستعانة بهم فى التدريب لكليات الجامعة إيماناً بأهمية المشروعات الصغيرة فى التنمية الاقتصادية ورفع اقتصاد الوطن الحبيب مصر، متمنيا التوفيق والسداد لكافة المتدربين والقائمين على المبادرة.

شارك فى المبادرة الدكتورة فتيحة بطيخ عميد التربية، الدكتور محمود فوزى وكيل الكلية لخدمة المجتمع، الدكتورة هبه الغتمى مدير مركز تعليم الكبار والعقيد أحمد سلامة مدير مكتب حياة كريمة بالمنوفية واشرف عزت مغيث رئيس جمعية زويل للتنمية والإبداع وفريق عمل من المدربين المبدعين فى التدريب ونقل الخبرات لأفراد المجتمع وطلاب وطالبات الكلية، الذين أكدوا على رغبتهم فى العطاء بدون مقابل مؤكدين على أنهم سوف يساهموا فى تسويق منتجاتهم وتحقيق الأرباح.