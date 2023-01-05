محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يهنئان الأنبا بنيامين والأقباط بعيد الميلاد

وعقب الاستقبال، توجها محافظ المنوفية ورئيس الجامعة والوفد المرافق لهم لمطرنية المنوفية بمدينة شبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة .

وقدم محافظ المنوفية ورئيس الجامعة خالص تهانيهم القلبية لمطران المنوفية والآخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة إحتفالات عيد الميلاد المجيد ، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير والأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنين أن يكون العام الجديد انطلاقة نحو آفاق المستقبل يحمل الخير لكل المصريين في ظل الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى .

ومن جانبه، أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة التى تؤكد روح المحبة بين أطياف المجتمع ، مشيراً إلي قوة ووحدة الشعب المصري الذي سيظل دائما يبني وينشد الخير للعالم أجمع ، مؤكداً بأن مصر ستظل منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والإستقرار وأن أبناء مصر جميعا نسيج واحد يجمعهم وطن واحد يعملون على رفعته وتقدمه.