رئيس جامعة المنصورة يتفقد عددا من المنشآت التعليمية الجديدة‎‎.. صور

الدقهلية _محمد الحبشى

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، عددا من المنشآت الجديدة بقطاع التعليم، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، المهندس محمد عبد الشافى مدير الادارة الهندسية بالجامعة ، الأستاذ سليمان عبد اللطيف مسئول متابعة المشروعات.

وتفقد رئيس الجامعة المنشآت لمتابعة سير العمل بها ودراسة معوقات التنفيذ على أرض الواقع، ومشروع مركز الإختبارات الإلكترونية بكلية التجارة بسعة 1612جهاز على شكل قاعات متعددة الاغراض، بحضور الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة والسادة وكلاء الكلية.

وتابع رئيس الجامعة تطوير مدرجات شعبة اللغة الانجليزية على أعلى مستوى وكذلك تطوير شامل لمجمع الخدمات الطلابية بالكلية يشمل رعاية الطلاب، شئون الطلاب، إدارة الطلاب الوافدين والمزمع إفتتاحه فى بداية الفصل الدراسى الثانى، وإنشاءات مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد والمخطط أن يكون مبنى يحقق شروط الأبنية الذكية والمبانى ذات التكنولوجيا الخضراء بحضور الأستاذ الدكتور مجدى زكريا عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية.

واختتم "خاطر" الجولة بزيارة لمبنى الطلاب المركزى بكلية الهندسة والذى يتم إنشائه على مساحة 2400مترمربع كأكبر مبنى تعليمى بالجامعة، حيث يحتوى المبنى على عدد من المدرجات ، مكتبة رقمية ، مجمعاً للأنشطة الطلابية ، وعدد من المعامل البحثية والخدمية.