رؤساء المراكز والمدن فى الشرقية يواصلون كسح مياه الأمطار لفتح الطرق

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف التواجد بالشوارع والطرق الرئيسية، والدفع بسيارات لشفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تزامنًا مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة علي عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مراكز (الزقازيق - أبو حماد - مشتول السوق - القرين)، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بسيارات ومعدات لشفط مياه الأمطار المتراكمة بالطريق الرئيسي الزقازيق/ بلبيس والشوارع الداخلية بالمدينة لتيسير حركه السيارات بالطريق العام .

وفي سياق متصل، مازالت الأجهزة التنفيذية مستمرة في شفط مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية بمراكز (الزقازيق - ابو حماد) لشفط مياه الأمطار وإزاله آثاره باستخدام سيارات كسح المياه والعمال من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن برفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية مع إستمرار رفع درجة الإستعداد بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة مع إستمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من إنتظام عملها ، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار وتعرض البلاد لموجه من الطقس السيء.