اصطفاف عناصر ومعدات مجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء بدسوق.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق، اليوم السبت ، تنفيذ تجربة محاكاة استعدادا لموسم الشتاء للوقوف على مدى جاهزية معدات وسيارات سحب المياه بمركز ومدينة دسوق، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول بنطاق المركز والمدينة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ،والسيد اللواء تامر سعيد السكرتير العام، وبحضور المحاسب نصر عبد الهادي، مدير إدارة الأزمات وغرفة العمليات بالمحافظة، والمحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

جاء ذلك بالتنسيق مع مدير منطقة المياه وفريق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والوحدات القروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والسيول، وكيفية مواجهتها في حالة الطوارئ، في إطار استعدادات رئاسة مركز ومدينة دسوق، لموسم فصل الشتاء، ومواجهة التغيرات المناخية الطارئة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وقد تم عمل سيناريو لسرعة التعامل وتقسيم العمل إلى أربع فرق رئيسية موزعة على الأماكن المنخفضة بالمدينة والتي يتم تجميع المياه بها وكيفية التعامل السريع مع الأزمة، وقامت شركة مياه الشرب والصرف بالتنسيق مع مجلس المدينة ببدء العمل منذ بداية الشهر بتطهير خطوط الصرف و صفايات المطر وذلك خلال خطة زمنية محددة ومازال العمل بالتطهير مستمرا جاء بحضور نواب رئيس المركز والمدينة ، رؤساء الأحياء ، مدير منطقة المياه وفريق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.تمت التجربة بشارع الدلتا الساعة العاشرة صباحا حيث تم تفريغ ٥٠ متر من المياه بالشارع وتم استنفار المعدات وبدء التعامل واستغرق العمل عشرون دقيقة تم خلالها سحب المياه بالكامل وتسليك الصرف واستعادة الأوضاع وتم التنفيذ ب ٤ سيارات سحب و ٤ مقطورة كسح من مركز دسوق و ٤ سيارات شفط وعدد ٢ نافوري وسيارة شفط رواسب و10 عمال، وتمت المهمة بنجاح وفي وقت قياسي لسرعة الاستجابة لتنفيذ اعمال الرصف بمواصفات فنية وجاهزية صفايات المطر.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من المحاكاة التأكد من استعداد مركز دسوق، وجميع المراكز التي تجرى بها التجربة، بجميع أجهزتها للتعامل فى حال حدوث أى طارئ أو أزمة وتدريب مديرى ومندوبى الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفورى، وتجهيز المعدات للتعامل مع الازمة وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية، واتخاذ القرار السليم فى الوقت والمكان المناسبين، لافتا إلى إن المحاكاة بمثابة رسالة طمأنة لأهالى كفر الشيخ خاصة وأهالي المحافظة، أن الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان فى ربوع مصر كلها، موجها الشكر لكافة القطاعات المشاركة ، مشيدًا بالتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والقطاعات التى شاركت فى تنفيذ الاصطفاف والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات.

كما أكد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الجهازية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار المدن والأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية، للتعامل الفوري مع أي طارئ مطالبًا باستمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات بالمحاور الرئيسية والمنازل، ومناطق تجمعات الأمطار والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وتطهيرها دوريًا من القمامة والأتربة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها، حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، ووضع خطة للتعامل مع تداعيات السيول والأمطار، موجهًا وكيل وزارة الموارد المائية والري باستمرار مراجعة ومتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف، وأن تكون الحالة العامة للمصارف و الترع والمجاري المائية في حالة استعداد تام، لأية تقلبات جوية، ووضع خطط مدروسة بآليات واضحة لمواجهة أية أحداث طارئة أو ظروف طقس سيئ.