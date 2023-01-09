حياة كريمة بالمنوفية.. إنشاء وتجديد 12 وحدة صحية و37 مدرسة بمدينة الشهداء

المنوفية - محمد فتحى

تعد مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أهم المبادرات التي جاءت فى تاريخ مصر، حيث استطاعت تلك المبادرة فى تحويل قرى الريف من قرى معدومة فى الخدمات إلى قرى قرى تشبه المدن فى جميع الخدمات سواء كانت فى الكهرباء، الاتصالات، الغاز الطبيعى، الطرق، الصحة، وغيرها من كافة الخدمات ومن بين تلك المراكز التى شهدت تلك المبادرة قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وأكد المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أنه فى قطاع الصحة تم الانتهاء من 5 وحدات صحية تم رفع كفاءتها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وبلغت نسبة الإنشاء الجديد للوحدات الصحية 95 %وعددهم 12 وحدة صحية بقرى مركز الشهداء، بالإضافة إلى قطاع التعليم تم الانتهاء من 8 مدارس إنشاء جديد وجارى الانتهاء فى التشطيبات النهائية من 3 مدارس أخرى، بالإضافة إلى إجراء صيانة ورفع كفاءة لـ 27 مدرسة بنطاق قرى المركز، مضيفا أنه جارى استكمال أعمال رفع الكفاءه بباقى المدارس بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وأشار رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه تم الانتهاء وتسليم 13 مركز شباب وملعب للشباب والرياضة ودخولهم الخدمة ضمن مشروعات رفع الكفاءة لمشروعات حياة كريمة بمركز الشهداء، فى حين بلغت نسبة مراكز الشباب والملاعب الإنشاء الجديد 10% وعددهم 8 مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد أبو حطب أنه تم الانتهاء من إنشاء 5 مجمعات خدمات بنسبة 100%، بالإضافة إلى 5 مجمعات زراعية وجارى الانتهاء من مجمع خدمات وزراعى دنشواى.

وتابع، أنه تم الانتهاء من إنشاء 7 نقاط إسعاف بقرى عشما والعراقية ودنشواى ودراجيل وعمروس وميت شهالة زاوية الناعورة، بالإضافة إلى أنه جارى إنشاء 3 نقاط إطفاء بقرية سرسموس وقرية دنشواى وقرية زاوية البقلى.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أنه قطاع مياه الشرب تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال إحلال ومد خطوط مياه بجميع قرى مركز الشهداء.

وكشف أنه تم الانتهاء من حفر 17 بئر ارتوازى بنسبة 100% بالإضافة إلى أنه جارى الأعمال وحدات إزالة حديد ومنجنيز بنسبة بلغت 80% تقريبا.

وأوضح رئيس مجلس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أنه فى قطاع الصرف الصحى تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالقرى سواء شبكات أو خطوط انحدار او محطات رفع بنسبة تزيد عن 85% بين إنشاء محطات رفع وتنفيذ خطوط طرد وشبكات إنحدار بـ 8 قرى بمركز الشهداء.

وأشار رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، إلى أنه جارى التشطيبات النهائية لإنشاء 7 أسواق حضارية بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بالاضافة إلى أنه جارى أعمال الرصف بالقرى التى تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها وإستكمال باقى الطرق بعد الانتهاء من اعمال البنية التحتية.

وأكد رئيس مركز ومدينة أشمون الشهداء بمحافظة المنوفية، أن المبادرة جاء بمثابة حياة جديدة لكل أهالى قرى جاء بمثابة حياة جديدة لكل أهالى قرى مركز الشهداءلما فيها من خير كبير وخدمات كانت حلم وأصبحت واقع يعيشون فيه .



احد المشروعات



حياة كريمة



مبانى



مجمع خدمات (2)



مجمع خدمات المواطنين



مجمع خدمات



نقطة اسعاف