اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 05:26 م
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حصاد الوزارات.. التموين تضخ كميات من زيت الطعام بالمجمعات ومعارض أهلا رمضان

الإثنين، 09 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين تضخ كميات من زيت الطعام بالمجمعات ومعارض أهلا رمضان وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب ـ محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

الاسكان

المدن الجديده

التحالف الوطنى

التموين

زيت الطعام

المجمعات الاستهلاكيه

التنميه المحليه



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