حصاد الوزارات.. التموين تضخ كميات من زيت الطعام بالمجمعات ومعارض أهلا رمضان

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة
عضو التحالف الوطنى: نستهدف الوصول إلى 500 ألف من صغار المزارعين
الرئيس السيسي يدعو لمضاعفة جهود التحالف الوطنى: الأزمة لها تداعيات عالمية
التموين تضخ كميات كبيرة من زيت الطعام بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق الطوارئ وسيارات شفط مياه الأمطار
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