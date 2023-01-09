الصحة تكشف 4 طرق للوقاية من الإصابة بنزلات البرد فى الأيام شديدة البرودة

كتب ـ وليد عبد السلام

قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح مهمة للوقاية من الإصابة ب نزلات البرد في الأيام شديدة البرودة، بالتزامن مع حلول الموجة الباردة.

وجاءت نصائح « الصحة » عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك الإثنين، كالآتي:

1. احرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويُفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.

2. تناول طعاما صحيا يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.

3. حافظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.

4. في الأيام شديدة البرودة يُفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام ما يسمى بحقنة البرد فى علاج نزلات البرد ، والتى يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، حيث تتكون هذه الحقنة من مضاد حيوى بالإضافة إلى مسكن للآلام وكورتيزون، مشيرة إلى أنه مع دخول فصل الشتاء تكثر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، ما يضطر البعض للحصول عليها بغرض الشفاء والتعافى السريع ما يكون له مردود غير ايجابى على الصحة العامة حتى وإن بدا الشخص متعافيا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المكونات الثلاثة التى تحويها حقنة البرد تسبب أضرارا كبيرة، فمثلا المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، وتابعت: "الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوما لها على المدى البعيد".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الكورتيزون يسبب ضعفا فى المناعة وله أضرار كبيرة على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم، كما أن خوافض الحرارة الاستخدام الزائد لها يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، كما أن الإفراط فى تناولها يسبب قرحا فى المعدة واختلال وظائف الكلى.