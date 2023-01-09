حبس صاحب كافيه 4 أيام بعد تعديه على أعضاء حملة حماية المستهلك ببنى سويف

حرر جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف، وإدارة حماية المستهلك بمديرية التموين، محضراً بمركز شرطة بنى سويف، ضد صاحب كافيه بإحدى قرى مركز بنى سويف التابعة لدائرة المركز، بعد قيامه بالتعدى على الحملة، ومنعهم من أداء عملهم أثناء قيامهم بشن حملات للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين وضبط المخالفين.

وفوجئت الحملة أثناء التفتيش داخل الكافيه لصاحبه ويدعى "ع.ع." 33 سنة، حيث وجدت الحملة أسطوانة غاز تزن 12 كيلو ونصف والمخصصة للاستخدام المنزلى، بالإضافة إلى عدد من الأسطوانات الأخرى بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية وأثناء مواجهه الحملة لصاحب الكافيه قام بالتعدى والسب والقذف على أعضاء الحملة ومنع خروجهم من الكافيه.

وأكد أعضاء الحملة فى محضرهم أن صاحب الكافيه قام بإثارة المارة فى الشارع على أعضاء الحملة، وقام بسرقة أحراز كانت موجودة داخل إحدى سيارات الحملة، وقام بإلقائها بالشارع، وكانت عبارة عن لحوم متحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والمضبوطة بإحدى الثلاجات أثناء مرور الحملة، وقيامه بالاشتباك مع أعضاء الحملة لعدم انتشال اللحوم التى قام بإلقائها بالشارع.

تم تحرير محضر رقم 624 جنح مركز بنى سويف، وضمه إلى رقم 546 جنايات مركز بنى سويف لسنة 2023 والتى أمرت بضبط المتهم وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.