اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

كيف يحمى مريض الإيدز نفسه من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية؟ الصحة توضح

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:11 م
كيف يحمى مريض الإيدز نفسه من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية؟ الصحة توضح كيفية حماية مريض الإيدز نفسه من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن مريض الإيدز يحمى نفسه من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية باتباع تعليمات الطبيب تماما تجنبا للمضاعفات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إذا أخذ مريض فيروس نقص المناعة البشرى بشكل غير منتظم يفقدة هذة الأدوية فاعليتها ويصعب العلاج.

ونصحت وزارة الصحة مريض الإيدز بالحصول علي العلاج دون انقطاع وبإشراف طبى للوقاية من مقاومة الفيروس للأدوية.

وقالت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن حملة "زى أى مرض" تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المجتمعية عن المتعايشين بمرض الايدز، كما تستند إلى ركيزة الوعى بطرق العدوى والوقاية وآساليب العلاج وفقا لاحدث البرتوكولات العلاجية، كما تستهدف التركيز على حزم الخدمات التى تقدمها مراكز علاج الايدز بالجمهورية، وتابعت : الحملة تهدف إلى نشر فكرة أن الايدز ليس مرض الموت كما هو سائد.
 
وأضافت: الحملة ستقوم بالتأسيس لمجموعة من الرسائل المجتمعية والتوعوية حول المرض، مستغلة مجموعة من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعى، كما سيتم التركز على الخدمات المقدمة للمريض والخطوط الساخنة التى تقدم استفسارات حول تقديم الخدمات وعناوين مراكز الخدمة، وستكون مستمرة دوريا حتى تحقق كامل أهدافها.
 
لافتة إلى أن الحملة تأتى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز، كما أشارت إلى أن هناك جزء من الحملة يستهدف وعى الفريق الطبي" الأطباء والتمريض والصيادلة لأول مرة ، حيث تهتم بطريقة أداء الخدمات والجرعات الوقائية عند الوخد أثناء علاج المريض.
 
وأشارت إلى أن الوزارة لم تسجل أى عدوى للفريق الطبى بالإيدز من شخص من المتعايشين مع مرض، ما يعنى أن المراكز تتبع كافة الإجراءات المتعلقة بمكافحة العدوى.
 
وتابعت : من أهم الإجراءات التى تهدف لها حملة زى أى مرض التوعية بأهم إجرات التعامل السريع أثناء علاج شخص مصاب بالايدز وذلك من خلال السرعة فى تناول الجرعة الجرعات الوقائية لمدة شهر ، على أن يجرى له التحليل لاستبيان وجود عدوى من عدمة، وقالت : التوعية تخص المجتمع ككل وهدفنا الكشف المبكر عن المرض وتوفير العلاج الآمن مع عدم ظهور عدوى جديدة .
 
ايدز
 
 

الصحة

الايدز

زى اى مرض

فيروس نقص المناعة

نشر التوعية بفيروس الايدز



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة يوجه بإعداد دراسة لإنشاء مركز متكامل للعلاج النفسى وعلاج الإدمان

الثلاثاء، 03 يناير 2023 09:24 ص

تكريم وزير الصحة من مجلس المراكز والهيئات البحثية لجهوده فى دعم البحث العلمى

الإثنين، 02 يناير 2023 10:41 ص

رئيس الوزراء يلتقى وزير الصحة لمتابعة جهود هيئتى الإسعاف والتأمين الصحى

الأحد، 01 يناير 2023 05:39 م

رئيس الوزراء يتابع خطوات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة

الأحد، 01 يناير 2023 05:32 م

وزير الصحة يبحث مع خبير ياباني تبادل الخبرات في جراحات الأطفال وزراعة الأعضاء

الأحد، 01 يناير 2023 03:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة