كيف يحمى مريض الإيدز نفسه من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية؟ الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مريض الإيدز يحمى نفسه من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية باتباع تعليمات الطبيب تماما تجنبا للمضاعفات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إذا أخذ مريض فيروس نقص المناعة البشرى بشكل غير منتظم يفقدة هذة الأدوية فاعليتها ويصعب العلاج. ونصحت وزارة الصحة مريض الإيدز بالحصول علي العلاج دون انقطاع وبإشراف طبى للوقاية من مقاومة الفيروس للأدوية.

وقالت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى للإيدز ب وزارة الصحة والسكان ، فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن حملة "زى أى مرض" تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المجتمعية عن المتعايشين بمرض الايدز، كما تستند إلى ركيزة الوعى بطرق العدوى والوقاية وآساليب العلاج وفقا لاحدث البرتوكولات العلاجية، كما تستهدف التركيز على حزم الخدمات التى تقدمها مراكز علاج الايدز بالجمهورية، وتابعت : الحملة تهدف إلى نشر فكرة أن الايدز ليس مرض الموت كما هو سائد.

وأضافت: الحملة ستقوم بالتأسيس لمجموعة من الرسائل المجتمعية والتوعوية حول المرض، مستغلة مجموعة من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعى، كما سيتم التركز على الخدمات المقدمة للمريض والخطوط الساخنة التى تقدم استفسارات حول تقديم الخدمات وعناوين مراكز الخدمة، وستكون مستمرة دوريا حتى تحقق كامل أهدافها.

لافتة إلى أن الحملة تأتى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز ، كما أشارت إلى أن هناك جزء من الحملة يستهدف وعى الفريق الطبي" الأطباء والتمريض والصيادلة لأول مرة ، حيث تهتم بطريقة أداء الخدمات والجرعات الوقائية عند الوخد أثناء علاج المريض.

وأشارت إلى أن الوزارة لم تسجل أى عدوى للفريق الطبى بالإيدز من شخص من المتعايشين مع مرض، ما يعنى أن المراكز تتبع كافة الإجراءات المتعلقة بمكافحة العدوى.

وتابعت : من أهم الإجراءات التى تهدف لها حملة زى أى مرض التوعية بأهم إجرات التعامل السريع أثناء علاج شخص مصاب بالايدز وذلك من خلال السرعة فى تناول الجرعة الجرعات الوقائية لمدة شهر ، على أن يجرى له التحليل لاستبيان وجود عدوى من عدمة، وقالت : التوعية تخص المجتمع ككل وهدفنا الكشف المبكر عن المرض وتوفير العلاج الآمن مع عدم ظهور عدوى جديدة .