جامعة قناة السويس تنظم احتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، على ضرورة توحيد الصف، وتضافر كافة الجهود، لنكون جميعًا يدًا واحدة، من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، مقدما خالص التهانى القلبية لشركاء الوطن، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى أن يمن على مصرنا بالأمن والأمان والرخاء و الاستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويعز وطننا وينصر جنودنا و ينشر بيننا روح المحبة و التسامح.

جاء ذلك خلال كلمته فى الاحتفالية التى نظمتها إدارة العلاقات العامة بالجامعة، باحتفال الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وحضرها كلا من الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب خالد سويلم امين عام الجامعة، والعديد من الإخوة الأقباط بجامعة قناة السويس.

واضاف الدكتور ناصر مندور أن جامعة القناة حريصة على تفعيل دورها المجتمعى والاحتفال بالاعياد المشتركة انطلاقا من سياسة النسيج الواحد لنشر روح الأخوة والمحبة بين جميع أفراد الجامعة والذى يحقق مزيد من الرخاء و التقدم لجامعتنا الحبيبة، معربًا عن تمنياته القلبية بأن يكون هذا العام ملئ بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة بين نسيج الامة وشركاء الوطن.

كما حرص نواب رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لجميع الحضور، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفالية التى تؤكد العلاقة الجميلة بين أفراد الجامعة و التى يسودها المحبة والأخوة والتقدير المتبادل.

وحرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى كلمات الحضور الذين أكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

كما أشاروا إلى عمق العلاقة بين جميع منتسبى الجامعة سواء مسلمين أو أقباط فالكل داخل الجامعة واحد لا فرق بين أحد، مقدمين الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على حرصها تنظيم هذه الاحتفالية من كل عام كما قدموا الشكر لدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على الزيارة التي قام بها لكنائس الإسماعيلية فى أعيادهم لتقديم التهنئة مما جعلهم يشعرون بالفخر أنهم ينتمون لجامعة قناة السويس.

ويذكر أن تنظيم الاحتفالية شارك فيه فريق عمل إدارة العلاقات العامة برئاسة مجدى خلاف مدير عام إدارة العلاقات العامة.