رئيس جامعة القناة يهنئ البابا تواضروس ومحافظ الإسماعيلية والأقباط بالعيد

كتب - السيد فلاح

بعث الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية” بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وقال، رئيس جامعة قناة السويس، "يسعدنى أن أرسل لقداستكم بخالص التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مع كامل تقديرى واحترامي لمواقفكم النبيلة في دعم الوحدة الوطنية، لنثبت دومًا أن الشعب المصرية نسيج واحد".

وحرص "مندور" على تقديم التهنئة إلى جميع الإخوة الأقباط، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان، مؤكدًا أننا معاً سنشارك فى البناء والتنمية متجاوزين كل التحديات، وصولاً إلى ما نطمح له من تطوير لصالح كل مواطن مصري بقيادة واعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث رئيس الجامعة بتهنئة مماثلة للواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جاء فيها، "أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى، متمنيًا لكم المزيد من التوفيق والسداد في قيادة محافظة الإسماعيلية، معربًا عن تقديرنا الشديد لما قدمتوه من دعم حقيقي للجامعة و للمشاركة معًا فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة جميع مواطني إقليم القناة وسيناء".

واصلاً التهنئة إلى الأخوة الأقباط بالجامعة من الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الإداريين مقدمًا أصدق التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكل عام وانتم بخير.

وكان قد هنأ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الجمعة، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قام بزيارة كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.