جامعة السادات تنظم قافلة طبية مجانية بـ"الدبايبة" بالمنوفية ضمن "حياة كريمة"

تأتى القافلة برعاية الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف المهندس حمدى الشامى، مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. ضمت القافلة العديد من العيادات من(باطنة، أطفال، عظام، جلدية) وكذلك التحاليل الطبية).
ومن جانبه أعرب الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشروعات البيئية والتنموية، ومنظومة العمل المشاركة فى هذه المبادرة متمثلة فى كلية الطب البيطرى، والإدارة الطبية، ومعهد الهندسة الوراثية.
وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة فى سبيل إنجاح القوافل الشاملة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا فى المرحلة الثالثة من المبادرة بمراكز وقرى المنوفية " تلا، بركة السبع وشبين الكوم "، كما أكد على استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار فى تنظيم قوافل شاملة بصفة دورية للمناطق والفئات الأكثر احتياجا.
وفى سياق متصل، بلغ إجمالى الحالات المستفيدة من القافلة 204 حالات بواقع 50 حالة أطفال، 50 حالة باطنة، 22 حالة جلدية، 32 حالة تحاليل و50 حالة عظام. كما أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة ومستوى الخدمة المقدمة لهم من القافلة الطبية متمنين مزيد من تلك القوافل بالقرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة