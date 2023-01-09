جامعة السادات تنظم قافلة طبية مجانية بـ"الدبايبة" بالمنوفية ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

. نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات اليوم الأثنين الموافق 9 من يناير 2023 قافلة طبية مجانية لقرية "الدبايبة" بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومى الذى تتبناة الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها لتعظيم دورها المجتمعى لتطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعى التثقيفى للمواطنين، فى قرى محافظة المنوفية والبحيرة. تأتى القافلة الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية فى مطلع عام ٢٠٢١م، والتى أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشرية والبيطرية والزراعية

تأتى القافلة برعاية الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف المهندس حمدى الشامى، مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. ضمت القافلة العديد من العيادات من(باطنة، أطفال، عظام، جلدية) وكذلك التحاليل الطبية).

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشروعات البيئية والتنموية، ومنظومة العمل المشاركة فى هذه المبادرة متمثلة فى كلية الطب البيطرى، والإدارة الطبية، ومعهد الهندسة الوراثية.

وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة فى سبيل إنجاح القوافل الشاملة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا فى المرحلة الثالثة من المبادرة بمراكز وقرى المنوفية " تلا، بركة السبع وشبين الكوم "، كما أكد على استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار فى تنظيم قوافل شاملة بصفة دورية للمناطق والفئات الأكثر احتياجا.

وفى سياق متصل، بلغ إجمالى الحالات المستفيدة من القافلة 204 حالات بواقع 50 حالة أطفال، 50 حالة باطنة، 22 حالة جلدية، 32 حالة تحاليل و50 حالة عظام. كما أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة ومستوى الخدمة المقدمة لهم من القافلة الطبية متمنين مزيد من تلك القوافل بالقرية.