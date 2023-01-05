جامعة السادات تنظم قافلة طبية لأهالى "بقسا" بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت اليوم الخميس، الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة السادات، مشروع تنموى طبى وتوعوى بقرية "بقسا" مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر رئيس الجامعة.

وأكد "جعفر" على أهمية تنظيم القوافل والمشروعات البيئيه وتوفير خدمة طبية متميزة، موضحًا أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، ومواجهة المشكلات المجتمعية، وضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى، ورفع الوعى لدى الأهالى، ولعلاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم حتى يحيوا حياة صحية كريمه، وتطبيقا لرسالة جامعة مدينة السادات تجاه المجتمع والبيئه المحيطه، قامت الجامعة بتوفير منظومه متكامله بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والأطباء، بدءًا من الكشف الطبى وصرف الأدوية بالمجان، ونشر التوعيه الصحيه للحد من إنتشار الأمراض والأوبئه المزمنه، والتوعيه بالمشكلات التى تخص المرأة والأسرة المصريه بالريف المصرى.

ولفت رئيس الجامعة إلى أهمية العمل المجتمعى والتطوعى لخدمة المناطق المحيطة بالجامعة، وترسيخ روح التعاون والتكاتف لدى أبناء الوطن الواحد، وإنطلاقًا من المسئوليه المجتمعيه للجامعة.

يذكر أن قافلة "بقسا" واحده ضمن سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة والقوافل التى تطلقها جامعة مدينة السادات والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى تطوير الريف المصرى، والتخفيف عن كاهل المواطن الفقير، ولبناء الإنسان، وبناء الجمهورية الجديده، ورؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور محمد منير مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية ومشرف المشروع التنموى ما أسفر عنه المشروع من توقيع الكشف الطبى على 211 حالة مرضيه فى تخصصات ( باطنه 70 حالة، عظام 65 حالة، أطفال 85 حالة ) إلى جانب صرف الأدويه للأهالى بالمجان.

واستكمل منير ما حققه المشروع التنموى من نتائج إيجابية وإستحسان لدى الأهالى من خلال الكشوفات الطبيه والعلاج، والندوات التوعوية التى بلغ عدد الحضور بها نحو 321 مستفيدا، ليكون إجمالى المستفيدين من المشروع التنموى 523.