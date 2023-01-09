تفاصيل انقطاع مياه الشرب اليوم عن القنطرة شرق بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، عن أسباب انقطاع مياه الشرب في الثامنة من صباح اليوم الإثنين بالمدينة القديمة والجديدة بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وقالت الشبكة الوطنية، إن مياه الشرب سوف تنقطع في عدة مناطق بمدينة القنطرة شرق، بسبب صليبة متهالكة لخط 500 بشارع المصالح الحكومية بالمدينة الجديدة، ومن المقرر أن تنقطع مياه الشرب في الثامنة من صباح اليوم وحتى انتهاء الأعمال.

وكانت قد أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، عن انقطاع مياه الشرب في قري مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية وهى السساتر غرب وأبو سلطان والمخاضة والطريق الصحراوى بداية من الساعة 11.45 مساء أمس وحتى انتهاء الأعمال، بسبب كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الـ 500 بعزبة السساتر بمركز ومدينة فايد، وجار العمل والإصلاح.

وأهاب ديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه.

وأوضحت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أنها تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين.

وكان قد أعلن د. محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، جاهزية جميع لجان مدارس محافظة الإسماعيلية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستقبال طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباح غد الإثنين، ووفق الجداول المعلنة بكل مدرسة وعلى الموقع الخاص بالمديرية وبكل إدارة تعليمية.

وتابع "بحيرى": تم تشكيل غرف عمليات خاصة بامتحانات النقل بالمديرية والإدارات التعليمية، بهدف التواصل لمتابعة سير العملية الامتحانية، إلى جانب تذليل أي عقبات خلال الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات ومديرى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة وجرى التشديد على التزام الجميع بالقواعد المنظمة والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، لحسن وانتظام العمل مشددًا بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر .

الجدير بالذكر أن الامتحانات تتضمن صفوف النقل بمدارس التعليم العام "من الرابع حتى الثانى الإعدادى" صفوف النقل بمدارس التربية الخاصة، الفصل الواحد "من الثانى حتى السادس الابتدائى، صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.