"تعليم الإسكندرية": لم ترد شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات النصف الاول من العام

الاسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية

وقام ( أبوزيد ) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الخنساء الإعدادية بنات بإدارة شرق وبحضور الدكتورة همت أبوكيلة مدير عام الإدارة حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى ،والتربية الدينية في اللجنة الثانية ، كما تفقّد لجان مدرسة أشرف الخوجة الرسمية لغات بذات الإدارة لمتابعة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي ، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة .

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية