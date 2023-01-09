تجديد حبس متهم بسرقة المساكن بالشروق 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بسرقة المساكن والمحال التجارية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بسرعة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت بداية الواقعة بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من مواطن كائن بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب وأنه قام بارتكاب 2 حادث سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالى- هاتفى محمول، هيلتى) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وكذا إنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية، بإستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.