بدء وصول الوفود القضائية الأوروبية إلى لبنان للتحقيق بملف حاكم المصرف المركزى

وكالات

أفاد مصدر قضائي لبناني ببدء وصول الوفود القضائية الأوروبية إلى لبنان، تحضيرا للبدء بإجراء التحقيقات في الملف المالي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.



وبحسب ما ذكرت مواقع إخبارية، فقد أوضح المصدر أن وفداً قضائياً ألمانياً سيجتمع الأربعاء مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطة العمل.



وأكد المصدر القضائي أن "التحقيق سينطلق من ملفّ رياض سلامة والتحويلات المالية من لبنان إلى مصارف أوروبية، رغم أن اسم سلامة غير مدرج ضمن لائحة الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم كشهود".



وأشار المصدر إلى إمكانية أن "يطلب أي فريق قضائي استدعاء سلامة خلال المرحلة الأولى، في ضوء الإفادات والمعلومات التي تتوفر خلال الجلسات".



وشدد على أن "لبنان ملزم بالتعاون مع الأوروبيين ضمن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان في العام 2008، ولا يستطيع تجاهلها".