وزير الطاقة اللبنانى: انخفاض أسعار المحروقات بعد توفير الدولار

بيروت (أ ش أ)

قال وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض إن انخفاض أسعار المحروقات فى البلاد اليوم جاء نتيجة تحديد مصرف لبنان سعر صرف الدولار بـ38 ألف ليرة لبنانية حسب منصة صيرفة للشركات وللمواطنين، بدلًا من السعر المتداول في السوق غير الرسمية والذي بلغ 46700 ليرة لكل دولار.

وأضاف فياض - في بيان اليوم الأربعاء، أن جدول أسعار المحروقات اليوم سجل انخفاضًا كبيرًا في سعر المشتقات النفطية، متوقعًا أن يحقق وفرًا ماديًا لكافة الشعب اللبناني.

وأوضح أن نجاح هذه المبادرة مرتبط كليًا بالتزام مصرف لبنان من جهة، والمصارف من جهة ثانية بتنفيذ التدبير لناحية تأمين الدولارات للشركات والأفراد بسعر الصرف المنخفض بشكل كبير عن سعر السوق.

وأشادت وزارة الطاقة بالانعكاس الإيجابي لهذا التدبير على الشعب اللبناني بالنسبة لانخفاض أسعار المحروقات، مؤكدة أنه لا علاقة لها بتحديد سعر الصرف الذي يتكلفه مشغلو المحطات وموزعو المحروقات، فهو مرتبط بسياسة مصرف لبنان النقدية وتقيّد المصارف بتنفيذها.

وشهدت أسعار الوقود اليوم انخفاضًا غير مسبوق، حيث تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألف ليرة.

وأصبح سعر صفيحة (20 لترا) البنزين 95 أوكتان 629000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 646000 ليرة، والمازوت 700000 ليرة لبنانيّة، فيما وصل سعر أنبوبة الغاز 413000 ليرة.

