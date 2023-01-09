بدء رصف المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية وتطوير شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة البدء بأعمال رصف المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة ، ولتذليل كافة المعوقات الخاصة بتطوير شارع أحمد عرابي، وذلك بحضور اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة نهى أيوب مدير عام هيئة الطرق والكباري بالقليوبية، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة، والمهندس محمد علي مدير فرع شبرا الخيمة لمياه القليوبية، والمهندس محمد رجب مدير محطات الصرف الصحي بفرع شبرا الخيمة، والمهندس أحمد أبو هاشم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، آليات البدء بأعمال رصف المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية والتي ستنفذ علي جزئين، الأول والمختص بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري وسيكون ربط الدائري بشارع أحمد عرابي، والثاني المختص بتنفيذه حي غرب شبرا الخيمة.

ووجه "المحافظ"، بسرعة بدء أعمال الرصف فوراً لإبراز المظهر الجمالي للمنطقة بعد التطوير، مُشدداً علي استمرار رفع أي تراكمات للقمامة أو مخلفات البناء التي تُحيط بالمنطقة للحفاظ علي المتنزه ونظافته باستمرار، مع دراسة طرح هذا المتنزه للاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال عربات الطعام والمشروبات المتنقلة داخل المتنزه، علاوة علي ضرورة وضع تأمين للمنطقة من خلال كاميرات المراقبة لمتابعة المنتزه والمنطقة علي مدار الساعة.

وأشار"الهجان"، إلي أن المشروع ساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتوفير متنفس جديد وراقي لأهالي المنطقة وأماكن ترفيهية للأطفال، لافتاً إلى أن أعمال التطوير لاقت قبول كبير عند الأهالي، وسيتم استكمال باقي أعمال التطوير بشارع أحمد عرابي للنهوض بالمنطقة حضارياً والقضاء علي جميع الظواهر السلبية ولتقديم خدمات متميزة لسُكان المنطقة.

وتجدر الأشارة إلي أن المنتزه يحتوي علي مساحات خضراء، و14 برجولة خشبية، و11 عربة متنقله، و20 لعبة بمنطقة ألعاب الأطفال، و2 كافيتريا، و6 دورات مياه، مع وضع 65 صندوق قمامة، و2 مخزن.

كما ناقش محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، جميع المعوقات الخاصة بتطوير شارع أحمد عرابي فيما يخص أعمال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، مصدراً تعليماته بسرعة إنهاء جميع المعوقات والتنسيق مع جميع الجهات لاستكمال أعمال التطوير فوراً، مُشدداً بالعمل علي تلافي أي مشكلات قبل البدء بالرصف، مُطالباً بتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لإحداث تنمية حقيقية علي أرض الواقع لينعُم المواطن بالعيش في بيئة نظيفة ولسهولة حركة المُشاة بالشارع، موجهاً برفع جميع المواقف العشوائية بالشارع بالإضافة إلي رفع جميع السيارات المُتهالكة المتواجدة بالشارع، مع متابعة واستمرار إزالة أي إشغالات بالمنطقة للحفاظ علي حق الدولة والمواطن.

وأضاف، أن المحافظة بكامل أجهزتها تحرص على تيسير أعمال التنفيذ لكافة المشروعات علي مستوى المحافظة، وتذليل وحل كافة المعوقات لنهو الأعمال.