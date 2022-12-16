محافظ القليوبية يتفقد المنطقة المحيطة بقصر محمد علي لمتابعة أعمال التجميل والرصف

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى، اليوم الجمعة، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بحي غرب شبرا الخيمة، تابع خلالها المنطقة المحيطة بقصر محمد علي لمراجعة استكمال أعمال النظافة والدهانات والرصف للشوارع المحيطة بخارج القصر للنهوض بها حضاريا لتتناسب مع أعمال التطوير والترميم التي تمت بالقصر بالاضافة إلى القيام بحملة لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالشوارع الرئيسية والمحاور المرورية الجديدة.

وبدأ الهجان، جولة بتفقد أعمال الرصف والدهانات والترميم التي تقوم بها مديرية الطرق والكباري وهيئة الأبنية التعليمية بالمنطقة المحيطة بقصر محمد علي، حيث تم الانتهاء من أعمال ترميم الجزر الوسطى والأرصفة بشارع الكورنيش بمنطقة الكمين، بالإضافة إلي زراعة الأحواض ودهان أعمدة الانارة بالطرق الجانبية بشارع معهد التعاون الزراعي وشارع الجوازات، كما تم الانتهاء من دهان وجهات العمارات في المنطقة المحيطة بالكامل للقصر للنهوض بها حضاريا، كما وجه أيضا بمراجعة أعمدة الانارة وتركيب كشافات الليد بها.

جاءت الجولة بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، وياسر عبد الله نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.