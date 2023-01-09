انطلاق مراكب الصيد فى البحر المتوسط واستقرار نسبى للطقس بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حالة من استقرار الطقس، اليوم الإثنين، ولم تتعرض أي من أنحاء المحافظة لهطول أمطار، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء الصيد بالبرلس بعد تزويدها بالوقود والثلوج، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط.

كما انطلقت مراكب الصيد ببحيرة البرلس في رحلات الصيد اليومية المعتادة في ظل اعتدال حالة الطقس، كما انطلقت مراكب الصيد من القرى المطلة على البحر المتوسط التابعة للوحدة القروية بالجزيرة الخضراء" الجزيرة الخضراء، السكري، خان جني، برج مغيزل" ، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط.

وأكد أحمد نصار، نقيب الصيادين، أ ن رحلات الصيد لم تتوقف وانطلقت المراكب في عرض البحر المتوسط من قرى الجزيرة الخضراء في رحلات صيد وحالة الطقس مستقرة نسبيا، فالشمس ساطعة، السماء صافية.

وأضاف نصار، أن النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد تكذب أحد المواقع التابعة للجماعة الارهابية، بخصوص رسوم الاشتراك السنوي للنقابة، فأعلن عن قيام نقابة الصيادين برفع الاشتراك السنوي للنقابة من عشرة جنيهات إلى 227 جنيه في السنه، وهذا لم يحدث على الاطلاق حيث ان الاشتراك السنوي للنقابة منذ سنوات هو مبلغ أربعون جنيها فقط ولم يتم رفع أي رسوم، مؤكداً أن النقابة سوف تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الموقع لقيامه بنشر اخبار كاذبة مما أدى إلى حالة من الاحتقان بين جموع الصيادين.

وأشارت هيئة الأرصاد المصري، اليوم الاثنتين، إلى أن اخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقه من السواحل الشمالية الغربية والدلتا وسيناء وشمال الصعيد.