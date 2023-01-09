انتحل صفة مندوب شركة.. استمرار حبس عاطل حاول سرقة شقة بعابدين 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين، حبس، عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة مندوبا بإحدى شركات المبيدات الحشرية، وحاول سرقة مسكن إحدى السيدات أثناء التعقيم في غفلة من السيدة.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين، خلال تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم، قد تناهى لسمعها صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار، باستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، حال قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته "8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم (مزورة)- مبلغ مالي- بخاخة مبيدات حشرية".

بسؤال المجني عليها، ربة منزل، أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم، وعرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالي، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه في سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل أحد الأدراج بغرفة النوم، فقامت بالاستغاثة ولاذ بالفرار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليها أيدها، وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة.

كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجني عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم.

وأقر بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.