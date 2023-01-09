اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 05:59 ص
أكرم القصاص
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اليابان تجرى مناورات بالمظلات بالاشتراك مع بريطانيا وأستراليا

الإثنين، 09 يناير 2023 05:00 ص
اليابان تجرى مناورات بالمظلات بالاشتراك مع بريطانيا وأستراليا مناورات للجيش اليابانى
اش ا

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نفذت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية مناوراتها السنوية بالمظلات، بمشاركة بريطانيا وأستراليا للمرة الأولى.
 
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن "اللواء الأول المحمول جوا التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية دعا المواطنين الأحد للحضور لمشاهدة المناورات في ساحة تدريب بمحافظة (تشيبا) الواقعة شرقي العاصمة طوكيو". 
 
وأضافت الهيئة أن الولايات المتحدة شاركت أيضا، مثلما فعلت خلال السنوات الأخيرة، في المناورات التي تحاكي استعادة جزيرة نائية تم غزوها من قبل قوات العدو. 
 
وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا - في تصريحات للصحفيين - إن المناورات تظهر التعاون القوي مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين.
 
وكانت الحكومة اليابانية قد وافقت على تغير كبير في استراتيجيتها الدفاعية في ديسمبر الماضي؛ بهدف تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين.

اليابان

المظلات

بريطانيا وأستراليا

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