اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 06:12 م
أكرم القصاص
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الهند: إلغاء 150 رحلة طيران و29 بالقطار بسبب الضباب

الإثنين، 09 يناير 2023 05:55 م
الهند: إلغاء 150 رحلة طيران و29 بالقطار بسبب الضباب امطار الهند
وكالات

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أعلنت السلطات الهندية اليوم عن إلغاء 150 رحلة طيران، و29 رحلة قطار، في شمال الهند، بسبب موجة البرد، والضباب الكثيف.

وأفادت قناة NDTV الهندية، بأن موجة برد قارس تضرب شمال الهند لليوم الـ 5 على التوالي.

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية الهندية، فإن الضباب تشكل، بسبب الرطوبة العالية في ولاية البنجاب، وامتد ليصل إلى ولايات وأقاليم شانديجار، ودلهي، وأوتار براديش.

وترجح الدائرة، استمرار الضباب الكثيف في مدينة دلهي خلال الليل وساعات الصباح اليومين المقبلين، بسبب الرياح والرطوبة العالية في سهول الجانج الهندية، وستستمر في مناطق متفرقة خلال الأيام الـ 3 المقبلة.

وأضهرت صور الأقمار الصناعية، أن الضباب يمتد من ولاية البنجاب، والأقاليم الشمالية الغربية، لولاية راجستان، وصولا إلى ولاية بيهار، وكذلك في ولايات وأقاليم هاريانا، وشانديجار، ودلهي وأوتار براديش.

 


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إلغاء 150 رحلة طيران

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