المصرية للمطارات: مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة من الهند لتنشيط سياحة حفلات الزفاف

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الاثنين، أول طائرة تابعة لشركة "الإسكندرية للطيران" والقادمة من مطار أحمد أباد بالهند وعلى متنها 367 راكبا بغرض إقامة حفل زفاف بمدينة شرم الشيخ.

وأعلنت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية فى بيان لها، أن هذا الحدث يعد بداية مبشرة لجذب نوع جديد من السياحة فى مصر وهو تنشيط سياحة حفلات الزفاف والذى تشتهر به كلا من تركيا ودبى بما له من عوائد اقتصادية حيث يبلغ حجم سوق حفلات الزفاف بمنطقة الشرق الأوسط 4,5 مليار دولار سنويا.

وقد استقبل مطار شرم الشيخ الطائرة بتقليد رش المياه وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والترحيب بهم وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم ومساعدتهم على إنهاء إجراءات الوصول وسط عروض فنية لاقت استحسانا كبيراً من الركاب متمنين لهم قضاء أوقات ممتعة بمدينة شرم الشيخ.