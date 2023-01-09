المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى المخدرات بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16607 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2190 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إبراهيم س ج"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش" وطلقة نارية مما تستعمل على نفس السلاح سابق الذكر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.