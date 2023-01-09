المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 15 قطعة حشيش وسلاح أبيض وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ا"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز وتعاطى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين بدائرة قسم ثان سوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهم إحراز مخدر الشابو وجوهر المبثامقيتامين أثناء سيره فى الطريق العام وبتفتيش المتهم فى أحد الأكمنة عثر بحوزته على 23 جراما من الشابو وبمواجهته اعترف بالواقعة بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين بدائرة المركز.