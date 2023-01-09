اليوم السابع
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المستشار الألماني يدين اقتحام المؤسسات الحكومية في البرازيل

الإثنين، 09 يناير 2023 12:38 م
المستشار الألماني يدين اقتحام المؤسسات الحكومية في البرازيل اقتحام الكونجرس البرازيلى
فاطمة شوقى

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أدان المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الإثنين، اقتحام المؤسسات الحكومية في البرازيل، واصفا ذلك بأنه "اعتداء على الديمقراطية".
 
 
وقال شولتز - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حسبما نقلت صحيفة لابانجورديا الإسبانية  "صور مروعة تصلنا من البرازيل، وأن الهجمات العنيفة على المؤسسات الديمقراطية هي اعتداء على الديمقراطية لا يمكن التسامح معه" نحن نقف إلى جانب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والبرازيليين".
 
يأتي ذلك بعد ساعات من قيام المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بمداهمة مبنى الكونجرس الوطني والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، فيما نفى بولسونارو أي دور له في أعمال العنف وأدان أعمال النهب والشغب.
 
وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد استنكر عمليات اقتحام المؤسسات الحكومية، متوعدا من أسماهم ب "ممولي الاحتجاجات" بأنهم سيدفعون ثمن هذه الأعمال غير المسئولة.

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