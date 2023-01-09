المركز التكنولوجى بتموين الإسماعيلية يصدر أول دليل للخدمات بطريقة برايل

الإسماعيلية- صبرى غانم

وأوضحت ميادة يونس مدير المركز التكنولوجي بتموين الإسماعيلية، أن الإصدار جاء بالتعاون مع جمعية المستقبل لخدمة المكفوفين، والتي ساهمت بكتابة وإصدار الكتيب بهدف تسهيل تقديم الخدمات التموينية المتنوعة بالمركز التكنولوجي بتموين الإسماعيلية.

وأكدت مدير المركز، أن هناك اهتمامًا من إدارة المركز بفئة ذوي الهمم، تأكيدًا للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهم بمختلف المحافل، مشيرة أن المركز قد خصص شباك لمتحدي الإعاقة وكبار السن وكذلك تخصيص شباك للصم والبكم للتعامل بلغة الإشارة من خلال موظفة مختصة تجيد لغة الإشارة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقها المركز خلال الفترة الماضية، لتسهيل وصول الخدمة للمواطن وتحسين الأداء مما جعل المركز يتم تصنيفه ضمن العشر المراكز الأولى المميزة في التعامل مع الجمهور في مسابقة التميز الحكومي.

ويُحتفل باليوم العالمي للغة برايل، منذ عام 2019، لإذكاء الوعي بأهمية لغة برايل بوصفها وسيلة للتواصل في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر.

والجدير ذكره، أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية يسعى دائمًا لدعم ذوي الهمم في العديد من المجالات العلمية والرياضية والثقافية وغيرها، وكان قد وافق على توفير عدد 6 أجهزة حاسب آلي للمكفوفين بمعمل الحاسب الآلي بمكتبة مصر العامة، وذلك لمساعدتهم في تنفيذ أعمالهم، وتخصيص مكان لهم بمكتبة مصر العامة؛ وذلك للتدريب والكتابة بلغة برايل وطباعة الكتب.

كما وجه المحافظ بالعمل على طباعة أعداد من جريدة القناة بطريقة برايل وبحث إمكانية توفير نسخ من القرآن الكريم والإنجيل بطريقة برايل في المكتبات العامة ومراكز الشباب لخدمة المكفوفين.