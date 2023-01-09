المدارس تحذر طلاب الثانوى العام: تحرير محضر غش حال حيازة الهاتف بالامتحان

كتب محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية والإدارات عدة ضوابط هامة لضبط امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بالفصل الدراسى الأول، مشددة على أن اللجان ستكون مراقبة بكاميرات الوزارة مباشرة، ويتم تسجيل كل ما يحدث بداخلها، كما حذرت من حيازة المحمول أثناء عقد الاختبارات وأي طالب يحمل الهاتف المحمول سيتم تحرير محضر غش للطالب ولن يتسلمه إلا ولي أمره كما أن الحضور قبل بدء الامتحان بربع ساعة والحضور بالزى المدرسى.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية ، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكترونى.