القومى للبحوث يكرم علماءه الحاصلين على جوائز الدولة والمركز

كتب ـ محمد صبحى

عقد المركز القومي للبحوث اليوم احتفالية " يوم الوفاء لـ2022"، لتكريم الباحثين المتميزين من أعضاء هيئة البحوث والحاصلين على جوائز الدولة وجوائز المركز، وحضر الاحتفالية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلميه والبحثية.

ومن جانبه، هنأ الدكتورحسين درويش أعضاء هيئة البحوث بالعام الجديد وحثهم على بذل مزيد من الجهد.

وكرم الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومى للبحوث ، 6 باحثين، ومنحهم جوائز التقدير العلمي لعام 2021، وشملت قائمة المكرمين، أيضا البحاث الحاصلين على جوائز التفوق العلمى والحاصلين على جوائز التشجيع العلمى والحاصلين على جوائز الرواد وجائزة أفضل بحث قابل للتطبيق.

جدير بالذكر، أنه تم تكريم قسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية لحصوله على أعلى عدد من المشروعات البحثية الداخليه من بين 109 قسم ، كما تم أيضا تكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام " 2021 " والذي بلغ عددهم 8 فائزين منها جوائز النيل والتقديرية وتقديرية المرأة والتشجيعية.

بيان إعلامى

وعلى جانب آخر، عقد المركز القومى للبحوث اليوم الاثنين ندوة علمية لقسم التغذية وعلوم الأطعمه- معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية ندوة بعنوان "تأثير تغير المناخ على الغذاء والأمن الغذائى وصحة الإنسان" و_) تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز والدكتور أحمد عبدالسلام وكيل معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية والقائم بأعمال عميد المعهد وبرئاسة الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم لتغذية وعلوم الأطعمه ومقرر الندوة، بحضور لفيف من العلماء والباحثين المهتمين بالتغذية والصناعات الغذائية من المراكز البحثية والجامعات المصرية المختلفه وشركات الصناعات الغذائية العاملة فى مجال المكملات الغذائية.

وتضمنت محاور الندوة تأثير التغيرات المناخية على مدى توافر الغذاء ونوعه محلياً وعالمياً، وإيجاد بدائل صحية وأكثر إستدامه لبعض مصادر البروتين الحيوانى وما يسببه من زيادة إنبعاث ثانى أكسيد الكربون، والجهود الدولية للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائى العالمى، وتأثير التغيرات المناخية على الحاله الصحية للإنسان ودور التغذية السليمه فى الحد من هذه الآثار، وتأثير التغيرات المناخية على صحة الطفل والمرأة وكيفية الحد منها من خلال التغذية، وتأثير التغيرات المناخية على صحة المخ وكيفية الحد منها من خلال التغذية.