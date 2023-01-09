القبض على صاحب معرض سيارات بالدقهلية لاتجاره فى النقد الأجنبى

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا، من ضبط صاحب شركة لتجارة واستيراد السيارات بشارع قناة السويس في المنصورة، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وضبط بحوزته عملات وطنية وأجنبية متنوعة.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا تؤكد اتجار أحد الأشخاص يمتلك معرض لتجارة واستيراد السيارات بشارع قناة السويس بدائرة قسم ثان المنصورة في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

تم إعداد مأمورية ضبطية برئاسة العقيد محمد اللوزي، مفتش الإدارة، وتم ضبط "عادل . ح.م.خ" 70 عامًا صاحب شركة لتجارة واستيراد السيارات بشارع قناة السويس وضبطت بحوزته 468950 جنيها مصريا، و87321 ريالا سعوديا و1965 يورو، و580 دولار أمريكي، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

تحرر عن ذلك المحضر 281 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.