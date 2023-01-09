التحقيق مع 5 متهمين بالاتجار فى العملة بحجم تعاملات تجاوزت 14 مليون جنيه

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 5 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات تجاوزت 14 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين منهم ثلاثة يعملون بالخارج بإحدى الدول العربية، اشتركوا فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتواجدين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك ، ليقوموا باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.

وضبط بحوزة المتهمين أموال تجاوزت 14 مليون جنيه مصري، ومجموعة من السبائك الذهبية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط (عدد 3 أشخاص، وبحوزتهم مبلغ مالى (5,632,000) مليون جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع (عدد 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد")، إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة."

وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والإستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 2 من عناصر التشكيل، وبحوزتهما (مبلغ مالى 7,7 مليون جنيه - عدد 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام – والأوراق والمستندات الدالة على ذلك)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.