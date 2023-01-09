وكالات

أعلنت السلطات العراقية القبض على شبكتين تابعتين لتنظيم داعش الإرهابي، خططتا لتفجيرات قبل رأس السنة في أربيل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وفى سياق أخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى اليوم الاثنين، أن أولويات البرنامج الحكومى وضعت الشباب فى مقدمة أهداف استثمار الطاقات البشرية.