السعودية وألمانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي مع السفير الألماني لدى السعودية ديتر لامليه، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وناقش الجانبان - خللا اللقاء الذي عقد الأحد في الرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر انه فى فبراير الماضى بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة مدير المستشارية الاتحادية الألمانية الدكتور فولفغانغ شميدت، العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

واستعراض الجانبان - خلال لقائهما على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.