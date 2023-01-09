السجن 15 سنة لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه من سائق بسوهاج 

كانت قضت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت اليوم الاثنين، وبإجماع الآراء، بإعدام المتهم "ح.ع.م" 29 سنة سائق شنقا، بعد اتهامه بقتل المجنى عليه "ف.ص" بدائرة قسم الكوثر وإشعال النيران في جثته

وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث تربطه به علاقة عمل وطلب منه نقود لعلاج نجله الا أنه رفض فقرر سرقته وهو بعمل موزع أكياس بلاستيكية على المصانع في قسم الكوثر، وفى يوم الحادث استقل معه السيارة وفى أحد الأماكن على الطريق أخرج سلاحا ناريا كان بحوزته وأطلق عليه النار حتى لقى مصرعه، وعندما تأكد من وفاته سكب على الجثة البنزين واشعل بها النيران لإخفاء معالم الجريمة واستولى على النقود وفر هاربا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم الكوثر عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده أن المتهمين طلبا منه توصليهما إلى أحد الأماكن وفى الطريق وأثناء سيرهما قاما بتهديده بسلاح كان بحوزتهما واستوليا منه على التوك توك وفرا هاربين ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق