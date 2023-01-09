اليوم السابع
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الزراعة تكشف 8 حقائق هامة حول تطوير حديقتى الحيوان والأورمان

الإثنين، 09 يناير 2023 09:03 ص
الزراعة تكشف 8 حقائق هامة حول تطوير حديقتى الحيوان والأورمان وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال إنفوجراف نشره مركز المعلومات الصوتية والمرئية، عن 8 حقائق هامة حول تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.
 
وتمثلت الحقائق الـ8 في التالي:
 
1 - الحديقتان ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة.
2- الحديقتان مفتوحتان للجمهور حتى انتهاء إجراءات التعاقد الخاصة بالتطوير.
3- سيتم غلق الحديقتين أثناء عملية التطوير لحجم الإنشاءات الكبيرة والتطوير الذي سيتم في البنية الأساسية والتحتية لهما.
4- سيتم  ضغط مدة التطوير بناء على توجيهات القيادة السياسية، من عامين إلى عام واحد فقط، ومن ثم فتحهما للجمهور.
5- لن يتم المساس بالمساحات الخضراء مع الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
6- لن يتم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية في الحديقتين.
7-  سيتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية والشراكة مع القطاع الخاص المصري، في عملية التطوير حتى تضاهي الحديقتان أفضل الحدائق العالمية.
8- الجهة المطورة ستتولى الانفاق من مواردها دون أعباء على الوزارة وتستردها من التشغيل.
 
8 حقائق
 
 

حديقة الحيوان

وزارة الزراعة

تطوير حديقة الحيوان

حديقة الاورمان

اشجار حديقة الحيوان



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