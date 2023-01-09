وكتب الرئيس البرازيلي في تغريدة له - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) - " يجري التعرف على الأشخاص الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا، وسيحاسبون .. وسنستأنف العمل في قصر بلانالتو".

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد استنكر في وقت سابق عمليات اقتحام مؤسسات حكومية ، متوعدا من سماهم بـ ممولي الاحتجاجات بأنهم سيدفعون ثمن هذه الأعمال غير المسؤولة.

واستعادت قوات الأمن البرازيلية السيطرة على المباني التي اقتحمها مئات المتظاهرين وأوقفت أكثر من مئتي شخص، بحسب وزير العدل فلافيو دينو.

وفى وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الوضع في البرازيل بـ"المروع" بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو الكونجرس وقصر الرئاسة والمحكمة العليا في البلاد.