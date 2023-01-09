واشنطن (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ فى ولاية كاليفورنيا بسبب موجة الطقس السيئ.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم - أن الرئيس بايدن أعلن حالة طوارئ في ولاية كاليفورنيا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة الاستجابة الحكومية والقبلية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الشتوية المتتالية والقاسية والفيضانات والانهيارات الطينية التي بدأت في 8 يناير 2023 ومازالت مستمرة. ويجيز إجراء بايدن لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث، بهدف التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة.. وعلى وجه التحديد، فإن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير، وفقا لتقديرها، المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار حالة الطوارئ.

شهدت ولاية كاليفورنيا طقس أكثر تقلبا الأحد، حيث اكتسحت العواصف الرعدية والثلج والرياح القوية الجانب الشالى من الولاية، مما ينبئ بسلسلة أخرى من العواصف القادمة، ويزيد احتمال فيضانات فى الطرق وارتفاع مستوى مياه الأنهار والانهيارات الطينية فى الأراضى التى شهدت أيام مستمرة من المطر، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وفى عاصمة الولاية، ظل أكثر من 60 ألف عميل بلا انقطاع حتى مساء الأحد، فى تراجع عن 350 ألف، وذلك بعد أن تسبب رياح بلغت سرعتها 60 ميلا فى الساعة فى ضرب الأشجار لخطوط إمداد الطاقة، وفقا لمنطقة المرافق البلدية فى سكرامنتو.

وكان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم قد قال أن 12 شخصا قد فقدوا حياتهم نتيجة الطقس العنيف خلال الأيام العشرة الماضية، وحذر من أن العواصف التى ستضرب هذا الأسبوع يمكن أن تكون أكثر خطورة، وحث الناس على البقاء فى منازلهم.