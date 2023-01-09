أسوشيتدبرس: كاليفورنيا تستعد لمزيد من العواصف وسط تحذير من فيضان محتمل

كتبت ريم عبد الحميد

شهدت ولاية كاليفورنيا طقس أكثر تقلبا الأحد، حيث اكتسحت العواصف الرعدية والثلج والرياح القوية الجانب الشالى من الولاية، مما ينبئ بسلسلة أخرى من العواصف القادمة، ويزيد احتمال فيضانات فى الطرق وارتفاع مستوى مياه الأنهار والانهيارات الطينية فى الأراضى التى شهدت أيام مستمرة من المطر، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فى الولايات المتحدة من عواصف مستمرة بلا هوادة، قادة على إسقاط كميات هائلة من المطار والثلوج.

وفى عاصمة الولاية، ظل أكثر من 60 ألف عميل بلا انقطاع حتى مساء الأحد، فى تراجع عن 350 ألف، وذلك بعد أن تسبب رياح بلغت سرعتها 60 ميلا فى الساعة فى ضرب الأشجار لخطوط إمداد الطاقة، وفقا لمنطقة المرافق البلدية فى سكرامنتو.

وكان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم قد قال أن 12 شخصا قد فقدوا حياتهم نتيجة الطقس العنيف خلال الأيام العشرة الماضية، وحذر من أن العواصف التى ستضرب هذا الأسبوع يمكن أن تكون أكثر خطورة، وحث الناس على البقاء فى منازلهم.

وقال الحاكم فى إحاطة مع مسئولى كاليفورنيا للوقف على استعدادات الولاية للعواصف، فقط كونوا حذرين على مدار الأسبوع المقبل، خاصة اليوم أو اليومين القادمين.

وقال مكتب الأرصاد فى مقاطعة سكرامنتو أن المنطقة ينبغى أن تستعد لأحدث عاطفة ستضرب فى وقت متأخر الأحد أو وقت مبكر الاثنين.

وتم تفعيل تحذيرات الإخلاء لنحو 13 ألف من سكان المناطق المتضرر بالفيضان فى سان فرانسيسكو، حيث من المتوقع أن تخرج مياه النهر الروسى خارج ضفتيه فى الأيام المقبلة.