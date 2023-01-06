اليوم السابع
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الجمعة، 06 يناير 2023 01:59 م
أكرم القصاص
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الجيش الصومالى يحبط هجومًا إرهابيًا فى إقليم شبيلي الوسطى

الجمعة، 06 يناير 2023 01:14 م
الجيش الصومالى يحبط هجومًا إرهابيًا فى إقليم شبيلي الوسطى الجيش الصومالى
اش ا

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أحبطت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الجمعة، هجوما إرهابيا فى منطقة هلولى غاب التابعة لإقليم شبيلى الوسطى بولاية هيرشبيلى الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات المسلحة والسكان المحليين تصدوا هجوما لمليشيا الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة تفجير إرهابي، مشيرة إلى أنهم ألحقوا أضرارا جسيمة ضد المتشددين، فضلا عن إحكام السيطرة على المنطقة.


وحققت القوات المسلحة الصومالية منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد الخلايا الإرهابية انتصارات كبيرة خاصة فى محافظات غلغدود، وهيران، وشبيلى الوسطى، حيث قتل أكثر من 2000 عنصر إرهابى فى الأشهر الأربعة الماضية.


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